Con la decisione di unificare la release date degli album, il venerdì è diventato un giorno in cui è difficile districarsi tra le innumerevoli uscite.

Questi sono un po’ di album usciti oggi che dovresti ascoltare.



Vince Staples – Big Fish Theory



Imagine Dragons – Evolve



Laurel Halo – Dust

Radiohead – OK Computer OKNOTOK 1997 2017



DJ Khaled – Grateful



Vérité – Somewhere In Between



Love Theme – Love Theme



Ralegh Long – Upwards of Summer