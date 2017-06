Ti presentiamo i The Match

Anche quest’inizio d’estate lo portiamo a casa con l’EP dei The Match: un rinfrescante mix di dance ispirata agli anni 80/90 che ci farà ballare scatenati sotto gli ombrelloni.

Con buona dose di Planet Funk, Moroder e ghiaccio, l’esordio del trio torinese composto di quattro inediti ed una cover (Pump Up the Jam dei Technotronic) dà il benvenuto alla calda stagione sull’onda di palme e sintetizzatori.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 30 giugno, puoi ascoltarlo ora in anteprima qui sotto.