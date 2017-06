L’anello di Saturno è il nuovo video in 360° dei Cronofillers

“L’anello di Saturno” è il nuovo singolo estratto da Chernobyl (Cono d’ombra 2) concept album dei Cronofillers, uscito il 19 aprile.

Il brano è accompagnato da un video girato a 360° che richiama a specchio la circolarità del titolo ed è ambientato in uno spazio bianco asettico in cui il gruppo sta come all’interno di una capsula.

Noi che gli stiamo di fronte assistiamo come ad un messaggio, a una richiesta di soccorso venuta da un prossimo futuro. Un invito a cercare un pianeta, ” un pianeta a caso” in cui scappare, lontani da una città-discarica che ci ha resi grigi, come carta stagnola.

L’anello di Saturno racconta le ultime fasi di una storia d’amore, segnata dai ritmi di lavoro e dal caos della città. Dopo il secondo singolo (la title track Chernobyl) volevamo portare l’ascoltatore dentro la città, raccontandone nel dettaglio la quotidianità. E le riprese a 360° offrono un punto di vista più intimo all’ascoltatore, come se salisse con noi all’interno di un’improvvisata capsula di salvataggio