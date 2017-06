Un paio di giorni fa, Clams Casino aveva annunciato l’uscita di un nuovo mixtape che –come suggerisce il nome– rappresenta la sua quarta uscita in questo formato. Dopo quelli dal 2011 al 2013 –gli anni in cui è esploso– e la “pausa” con l’album di debutto 32 Levels, Michael Volpe pubblica in free download Instrumentals 4 con produzioni pensate originariamente per Vince Staples, DJ Shadow, Sia e Danny Brown.

