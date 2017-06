Qualche dettaglio in più sul prossimo Club to Club 2017

Nuovo annuncio per Club to Club: svelati il calendario, le location e nuovi nomi della lineup.

Gli artisti aggiunti sono Jungle, Powell + Wolfgang Tillmans (debutto italiano in esclusiva), Bill Kouligas e Shapednoise.

Qui ti recuperi il primo annuncio.

Questo il programma ad oggi.

Mercoledì 1 novembre // Reggia di Venaria

BILL KOULIGAS live

VISIBLE CLOAKS live – Italian debut

Giovedì 2 novembre // OGR Torino

KAMASI WASHINGTON live

POWELL & WOLFGANG TILLMANS live A/V – Italian debut exclusive

Venerdì 3 novembre // Lingotto

NICOLAS JAAR live

ARCA & JESSE KANDA live – Italian debut exclusive

BEN FROST live

BONOBO live

AMNESIA SCANNER live

JLIN live

SHAPEDNOISE live

Sabato 4 novembre // OGR Torino

KRAFTWERK – Autobahn (1974)

KRAFTWERK – Radio-Activity (1975)

Sabato 4 novembre // Lingotto

RICHIE HAWTIN CLOSE live – Italian debut exclusive

JUNGLE live

MURA MASA live – Italian exclusive

ACTRESS live

JACQUES GREENE live

K A R Y Y N live – Italian debut exclusive

Domenica 5 novembre // OGR Torino

KRAFTWERK – Trans Europe Express (1977)

KRAFTWERK – The Man-Machine (1978)

Lunedì 6 novembre // OGR Torino

KRAFTWERK – Computer World (1981)

KRAFTWERK – Techno Pop (1986)

Martedì 7 novembre // OGR Torino

KRAFTWERK – The Mix (1991)

KRAFTWERK – Tour de France (2003)