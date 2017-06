In pratica è da ieri che siamo in salotto a guardare i live di Pop Up Live Sessions.

Oggi tocca a LA BASE, gruppo hip hop capitanato dal rapper Kenzie, che ama le influenze funk e soul.

Questo qui sotto è il video di “Basta che ci sei” (live version) estratto dall’omonimo EP d’esordio uscito a Febbraio.

Io sono un disastro lo so,

siamo alle solite

nella vita, come a casa

metti a posto il mio disordine.

Cosa vuoi di più? (Chiedilo a te)

Basta che ci sei

Scendi da quel ring

Ora è tutto ok.