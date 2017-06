Guida ai collettivi e agli showcase dell’Ortigia Sound System Festival

Ortigia Sound System Festival unisce il pop sofisticato di Sevdaliza, al future rap di Gaika, la vena sognatrice di Erlend Oye all’ecletticità di Baba Stiltz. L’eleganza di Avalon Emerson e l’energia di Paquita Gordon a quel duo visionario che è Mount Kimbie. Per non dimenticare le cassette di Awesome Tapes From Africa che perfettamente si impastano con le atmosfere naif di questa terra. E poi ancora Moses Boyd e i giramondo Stump Valley.

La gemma di Siracusa, Ortigia, con i suoi angoli senza tempo, i segni di un passato glorioso e scenari che non possono che metterti di buon umore, diventerà la culla di uno degli eventi culturali più importanti della Sicilia e del Sud Italia. Le mura color sabbia di un centro storico unico al mondo saranno le casse di risonanza di un festival che arricchisce il territorio e sancisce l’ingresso della contemporaneità a Siracusa e sull’isola.

In questa cornice dal 24 al 27 Luglio si somma una sorta di OFF Ortigia Sound System; una costellazione di eventi pensati ad hoc per offrire una vetrina importante a realtà nazionali e internazionali meritevoli, sempre il linea con il concept del festival.

Nelle prossime pagine, vi presentiamo le realtà protagoniste di quei giorni.