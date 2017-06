Un sacco di emoticons carine accompagnano l’annuncio su twitter di Four Tet: THE NEW MUSIC IS COMING NEXT WEEK! (delfini / ciliegie / stelline / floppy / yeee!). Ancora non sappiamo se sarà un brano, un disco, un video, ma mentre ci pensiamo possiamo sollazzarci con questa breve playlist di 532 brani, più di 50 ore di musica che ci regala proprio lui.

Spoiler: Selena Gomez, Mariah Carey, Yo La Tengo, A Tribe Called Quest.

🍒BUON🐬ASCOLTO💾A🌟TUTTI🍒