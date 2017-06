FRAC Festival fa sul serio

FRAC – Festival di Ricerca per le Arti Contemporanee torna per la sua III edizione e lo fa con una line-up molto convincente. Andy Stott, Larry Gus, Dan Shake, Barrio Lindo e Indian Wells sono i nomi di punta di un progetto che nasce con l’obiettivo di far diventare la Calabria la base operativa di un festival di arti contemporanee di livello internazionale.

In programma nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 Luglio, FRAC avrà come location per il secondo anno consecutivo, il Castello Normanno-Svevo di Vibo Valentia e il Castello Murat di Pizzo Calabro, due tra le costruzioni storiche più importanti del territorio calabrese.