I migliori album elettronici usciti a giugno

Com Truise aka Seth Haley, uno dei nomi di punta della statunitense Ghostly International ritorna a sei anni di distanza dall’uscita del suo album di debutto “Galactic Melt” con questo sostanzioso “Iteration”. Se un genere come quello della synth wave -definiamo il suo cosi per comodità- può essere accusato di mancanza di urgenza, di aderenza con i tempi e può essere visto anche giustamente solo come esercizio di stile nostalgico e superficiale, nel caso specifico di Haley assume un valore aggiunto, una marcia in più rispetto alle legioni di fanatici dei sintetizzatori e drum machines d’epoca e delle loro sonorità più che familiari. In questo caso il sound dalle forti inclinazioni retro-futuristiche non perde nulla della forte carica suggestiva e del potenziale anthemico già dimostrato bene in passato, facendo forza da un lato sul già citato e perfetto stile da metà 80s che però viene arricchito da una parte da un piglio che resta sempre in perfetta aderenza con l’attualità musicale e dall’altra da un innegabile talento nel comporre orecchiabili melodie dolci-amare. “Iteration” è uno di quei casi in cui un ascolto privo di pregiudizi non può che riservare molte piacevoli sorprese.