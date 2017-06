I 13 brani più belli della settimana

The National – Guilty Party

Bisognerà attendere fino all’8 settembre per il nuovo album dei National, “Sleep Well Beast”, ma intanto questo nuovo singolo occuperà le nostre orecchie per le prossime due ore. Un brano che ci fa aprire le braccia in avanti come certe statue dei santi e che come sempre crea una specie di atmosfera sacra ed eterea che ricopre tre minuti della nostra giornata piena di bestemmie dette sottovoce al computer e nervosi (o nevrosi) che durano il tempo di una sigaretta. Un respiro profondo.