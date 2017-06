Ascolta (e guarda) Reflections, il nuovo album di Floating Points

Esce oggi il nuovo progetto di Floating Points Reflections – Mojave Desert, un film documentario girato nel deserto del Mojave in California. È la registrazione di una performance live intrecciata ai suoni della natura, al rumore delle rocce accarezzate dal vento, a quello delle foglie secche che si sfiorano tra loro. Il tutto è diretto da Anna Diaz Ortuño, e sarà in streaming in loop sul canale youtube di Boiler Room ancora per qualche ora. Nel video ci sono anche delle scene del backstage, Sam Shepherd che cammina in silenzio con un microfono parabolico, la via lattea, un fiore giallo cresciuto tra i sassi, il cielo senza nemmeno una nuvola.

Il risultato è davvero coinvolgente ed emozionante. 🏜