Due brani in un solo giorno.

Tyler, The Creator pubblica prima “Who Dat Boy,” in collabo con A$AP Rocky e accompagnata anche da un video diretto da Wolf Haley.

Poi ecco che arriva anche un secondo singolo feat. Frank Ocean, “911 / Mr. Lonely”.

Il video di “Who Dat Boy” lo guardi qui sotto.

Qui lo streaming dei due nuovi brani di Tyler, The Creator.