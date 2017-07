No I.D., il producer di 4:44 di JAY-Z ha sganciato una notizia super: c’è una collaborazione tra JAY-Z e James Blake in arrivo.

In un’intervista a Rolling Stone, ha infatti affermato:

“There’s three more songs that are coming out as bonuses. James Blake came in and joined into the process. There’s more coming shortly that’s equally as revealing.”

In attesa del brano, qui trovi tutto quello che devi sapere su 4:44 di JAY-Z.