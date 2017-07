Certe volte il lunedì non è così male se puoi svegliarti con una cosa così bella come Sampha che fa una cover di Solange. È successo tutto al Glastonbury Music Festival, dove Sampha ha suonato “Cranes in The Sky” di Solange, che su Twitter commenta così:

crying

sampha your voice and soul are unmatched

La cover è al minuto 7:36