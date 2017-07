Il 6 luglio c’è il Touch The Woodstock

Giovedì 6 luglio la Ex Dogana di Roma diventerà la casa del rap e della trap per una notte chiamata Touch The Woodstock. La crew di Touch The Wood è stata tra le prime nella Capitale ad affrontare con interesse il fenomeno della trap e ad organizzare eventi d’ambito con autorevolezza. Non un caso quindi che in seno al Viteculture Festival l’organizzazione romana abbia acchittato una serata di assoluto livello, un festival praticamente inedito per la città. Per quanto concerne i live, ci saranno alcuni dei protagonisti della scena trap come Izi e Rkomi, astri nascenti come Ernia e Tauro Boys e un nome che non ha bisogno di presentazioni: Luche.

Oltre ai concerti, ci saranno anche i dj-set dei padroni di casa Marco G. & Mr. Kite, Beat Soup, Close Listen, Prest.

In più, uno skate park, mercatini, area graffiti: Touch The Woodstock sarà la celebrazione dei diversi modi di intendere e vivere la street culture. Fossimo in voi non ce lo perderemmo.