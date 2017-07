Ambassa ci racconta la sua collezione di dischi

La stretta relazione che lega l’R&B ed il soul all’hip hop è cosa più che nota ed è testimoniata dagli innumerevoli campionamenti intorno ai quali i produttori di quest’ultimo genere hanno costruito i loro beats mentre allo stesso modo il Reggae, da ha attinto a piene mani all interno di quella tradizione musicale. È partendo da queste premesse che è nato Ride The Samples, progetto al quale fa capo il multistrumentista Matia “Ambassa” Gobbo. Avvalendosi della collaborazione della vocalist Nichola Richards e del missaggio in chiave dub ad opera di Paolo Baldini, il produttore udinese ha unito idealmente questi generi scegliendo alcuni dei brani che nel corso del tempo sono diventati standards dell’arte del sampling e reinterpretandoli secondo lo stile reggae dell’era d’oro fine 70s-inizio 80s. In occasione dell’uscita di quest’album -che rappresenta anche la prima pubblicazione sulla lunga distanza per la promettente label Wakeditown abbiamo pensato bene di raggiungere Ambassa per farci raccontare qualcosa del suo background artistico attraverso i dischi che ne hanno segnato di più il percorso.

