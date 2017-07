Scopri la decima edizione di Gaeta Jazz Festival

Il Gaeta Jazz Festival giunge quest’anno alla sua decima edizione confermandosi uno degli appuntamenti italiani più importanti per quanto concerne jazz e derivati.

Per il 2017 nel Golfo si esibirà un gigante come Robert Glasper (con il suo Robert Glasper Experiment), next big thing come Mammal Hands, Dayna Stephens e Dayme Arocena e molti talenti nostrani, quali LNDFK, Montoya, Nu Guinea. A corredo del festival vero e proprio – che si terrà dal 26 al 31 luglio – ci sarà anche una preview il 23 luglio con Emanuele Urso e un gustoso extra il 13 agosto con il maestro Tullio De Piscopo. Come corollario anche Gaeta Jazz By Day, un palinsesto pomeridiano ricchissimo di appuntamenti, tra cui la presentazione di Storia di una Playlist o Playlist di una storia di Raffaele Costantino, il quale quest’anno ha rivestito un ruolo importante nella direzione artistica del festival, curata come sempre da Fabio Sasso.

A fare il resto le splendide location dell’incantevole cittadina di Gaeta: il Molo Sanità, i Giardini di Serapo, Corso Cavour, la Terrazza Borbonica, il Sagrato della Chiesa di San Francesco e molti altri.

