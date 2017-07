Guarda Footnotes For The Story Of O.J con JAY-Z, Kendrick Lamar e Will Smith

Tutto questo parlare di JAY-Z, ti promettiamo, finirà.

Però ora, con l’uscita di 4:44 ci sembra un po’ d’obbligo farlo e quindi continuiamo così, dandoti un’altra news che lo riguarda.

Proprio ieri JAY-Z ha messo fuori il primo episodio di “Footnotes For The Story Of O.J”, un video di 8 minuti con lo stesso JAY-Z, Kendrick Lamar, Will Smith, Chris Rock, Trevor Noah, Mahershala Ali, Michael B. Jordan e altri.

Il video, che ha per tema la disparità sociale, è disponibile in preview qui sotto.

Poi, lo sai, se sei iscritto a TIDAL lo guardi per intero.