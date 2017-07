Guarda il teaser del Siren Festival e scopri le ultime novità

È stato svelato oggi il teaser del Siren Festival – sulle note di Pellaria di Carl Brave x Franco126 – a ormai poche settimane da uno degli eventi musicali più importanti e attesi dell’estate italiana. Potete gustarvelo qui e far crescere l’attesa partecipando anche alla preview ufficiale del Siren al CarroPonte di Sesto San Giovanni con le Warpaint il 13 luglio.

Lo scorso anno avevamo realizzato una playlist Spotify per il Siren Festival. Quest’anno gli organizzatori hanno deciso di batterci sul tempo e ne hanno creato una ufficiale che potete ascoltare di seguito.

Intanto, al cartellone si è aggiunto Jens Lekman: il cantautore svedese si esibirà la domenica del 30 giugno alle 12.30 nella Chiesa di San Giuseppe per gli abbonati del festival. Una cornice splendida per un artista altrettanto splendido, fresco di pubblicazione del suo quarto album Life Will See You Now.

Nelle prossime settimane vi terremo aggiornati qui su tutte le novità del festival, dalla timetable ai nuovi nomi in line-up. Stay tuned!