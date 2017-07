Guarda in anteprima Just Us, video di Litothekid

“Just Us” è il nuovo singolo estratto dall’EP di Litothekid, Hybrid Theories.

Di lui ti avevamo parlato qui e adesso torniamo a parlarne perché presentiamo oggi in anteprima proprio il video che accompagna il brano “Just Us”.

Se riesci a portarti un attimo fuori da te stesso puoi vederti fare la breakdance nella Galleria Umberto I a Torino, in un piano sequenza di gambe intrecciate e movimenti sinuosi.

Il video, così come il brano, è suddiviso in due “momenti”: uno di introspezione (nella parte iniziale e finale), in cui la ballerina si muove come sospesa nel tempo e nello spazio isolata dal mondo esterno, ed uno in cui utilizza quest’ultimo come palcoscenico. L’intento è quello di evidenziare l’antitesi fra Io interiore e Società che l’ essere umano vive nel quotidiano.