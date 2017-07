DAMN di Kendrick Lamar è l’album più popolare di questo 2017

Kendrick Lamar mette in tasca tutti (i soldi) con DAMN: primo album in classifica tra i più venduti di questa prima parte del 2017.

La top ten è quella di Nielsen Music, riportata da Billboard, secondo cui Kendrick avrebbe venduto quasi 2 milioni di copie in meno di 6 mesi.

Good job!

Di seguito la classifica completa:

1. Kendrick Lamar, DAMN.

2. Ed Sheeran, ÷ (Divide)

3. Drake, More Life

4. Bruno Mars, 24K Magic

5. Migos, Culture

6. The Weeknd, Starboy

7. Soundtrack, Moana

8. Future, Future

9. The Chainsmokers, Memories… Do Not Open

10. Post Malone, Stoney