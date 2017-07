Mettiti comodo e scopri la collezione di dischi di Awesome Tapes From Africa

Abbiamo intervistato uno degli artisti più attesi del Fat Fat Fat Festival 2017; l’evento che nel cuore dell’Italia è già divenuto un’istituzione.

Domenica 6 Agosto si esibirà sul palco immerso nel verde della Grancia di Sarrocciano (Corridonia), dalle 19.00 alle 20.30, preceduto da Harmonized SoundSystem e a seguire Tama Sumo & Volcov, Jayda G e Moodymann.

L’etnomusicologo Awesome Tapes From Africa aka Brian Shimkovitz è il selector di musica africana più famoso di sempre; cresciuto a Chicago, ha vissuto tanti anni a Brooklin ma la sua avventura è iniziata a LA.

ATFA non è solo un alias ma è la vita intera di Brian; è in primis il blog che ha messo in piedi una volta tornato dal suo primo viaggio in Ghana, tramutatosi in seguito anche in label su cui ristampa in vinile o su formato cd alcuni artisti che ha scoperto durante le sue “spedizioni” musicali.

Una ricerca volta a riscoprire e tutelare il patrimonio di una terra vastissima e che al suo interno cela una miriade di suoni, sfumature e vibrazioni.

Dal 2006 Brian attraversa il continente in cerca di vera musica africana. Proprio questo è il punto; Awesome Tapes From Africa raccoglie da oltre dieci anni cassette spaziando dall’african funk alla disco, passando dall’hip hop, dal rap senegalese e il jazz etiope fino a riproporre sonorità pop-folk nella loro versione originale.

I suoi dj set con queste tapes sono enciclopedie musicali, mappature preziose per chi ama la musica e terreno fertile per curiosi che voglio scoprire i sottogeneri della fuji, benga, tsonga disco, soukous, ed ethio-soul.

Brian è mosso dal fine nobile di voler far guadagnare gli artisti che coinvolge grazie alla loro produzioni, non sempre è facile raggiungere un accordo o contattarli, ma quando riesce è poi compito di Jessica Thompson fare il mastering adatto per dare nuova linfa vitale a quelle cassette. Quando gli ho chiesto cosa pensa del recente interesse per la musica africana e se si può parlare di “hype”, risponde da signore: “Ci sono dentro da troppo tempo per esprimermi”.



