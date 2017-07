14 colonne sonore che potrebbero essere album bellissimi

Quante volte ci innamoriamo della colonna sonora di un film o di una serie tv, prima che del film o della serie tv stessi? Quante volte ci piace quel film a partire dalla sua soundtrack, che poi ascoltiamo e riascoltiamo su Spotify come fosse un vero e proprio album?

Moltissime.

Perché la musica sta lì a dirci qualcosa in più, a dare un tono, ad amplificare un’emozione, a scandire un momento, anche a dirci quand’è il momento di farla scendere quella goccia infame di lacrima che ti sei trattenuto per tutta la scena.

Allora qui sotto ci sono 14 colonne sonore di film o serie tv che, secondo Pigeons and Planes, potrebbero essere – da soli – album bellissimi.

Spoiler: non c’è nemmeno un film di Wes Anderson :(

Fargo



Twin Peaks: Fire Walk with Me



It Follows



Akira



Oldboy



Il giardino delle vergini suicide



Ghost In The Shell



Her



La cosa



Beyond the Black Rainbow



Il Padrino



Drive



Il Petroliere



Purple Rain