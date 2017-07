Ascolta il mix esclusivo di FFiume

FFiume ha preparato per le amiche degli amici e per Shaq un mixato freschissimo da portare in spiaggia sotto l’ombrellone.

Poco più di mezz’ora di una selezione “strictly UK” che guarda all’hip hop e non solo

“corredata da gunshot e intermezzi musicali d’antan. Una sorta di BBC Radio secondo FF, strettamente per le amiche dei miei amici”.

ENJOY

Tracklist:

Jingle 1 – Nick Ingman

Changes – Mr. Thing

Hardwork – Sonnyjim

One to One – Tall Black Guy

Cult of the Damned – Cult of the Damned

Lost Island – Mic Life

Shots – Strange U

Evereday – Lee Scott

Escape Music – Black Josh

Face of Illusion – Lewis Parker