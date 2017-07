Canova – Threesome

Un disco di Robbie Williams, mezza bottiglia di Amaro Lucano dimenticata fuori dal frigo e un mal di testa incredibile. Il nuovo video dei Canova inizia così – più o meno come iniziano tutti i nostri lunedì – ma poi si trasforma in qualcosa che tutti avete sempre sognato e mai realizzato: finire a letto con due ragazze bellissime che si accarezzano tra loro. Voi di sicuro non ce la farete mai, noi intanto facciamo il tifo per lui.