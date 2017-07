Guarda 1986, il nuovo video dei Cosmetic

I Cosmetic non si sono mai risparmiati sui live, sia per intensità dei concerti sia per quantità di date. Non un caso quindi che per il video di 1986, il terzo singolo estratto dal loro ultimo album Core, abbiano selezionato riprese tratte dai loro show e dalla loro vita in tour. Il brano è il loro preferito da suonare live tra quelli dell’ultimo disco ed è – a detta della band – “una denuncia verso il ritorno degli anni Ottanta più pacchiani e beceri a cui stiamo assistendo”. L’esito è ottimo, a tratti esilarante: ve lo presentiamo oggi in anteprima.