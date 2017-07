ASICS Tiger Gel Lyte Og Hero ti permette di rivivere il 1987 nel 2017

Pausa dalla musica per fare un salto indietro nel tempo al 1987 e alla GEL LYTE, il modello che ha dato inizio all’era ASICS Tiger. Ora, e qui torniamo ai giorni nostri, per celebrare i 30 anni dall’uscita della scarpa iconica, la GEL LYTE viene riproposta nelle due colorazioni originali permettendoti di essere al tempo stesso OG e moderno.





Curiosità, il 1987 deve essere stata un’ottima annata perché erano usciti –tra gli altri– questi dischi qui:

Public Enemy – Yo! Bum Rush The Show

Prince – Sign O’ The Times

The Smiths – Strangeways. Here We Come

Sonic Youth – Sister

Eric B. And Rakim – Paid In Full

Beastie Boys – Licensed To Ill

Lee ‘Scratch’ Perry – Time Boom X Be Devil Dead

Bella lì per ASICS Tiger.