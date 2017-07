Ascolta Bruno Luno alle prese con Lilly di Venditti

Bruno Luno è il progetto solista di Davide De Leonardis dei Masoko. Ricordo di aver assistito al suo primo concerto, il 6 novembre di pochi anni fa al Traffic di Roma – di spalla a How To Dress Well – nella notte della famigerata bomba d’acqua. Nonostante il diluvio universale di quella sera avesse minato la riuscita della serata, già traspariva la forte identità del progetto di Davide, plasmatosi poi ulteriormente nel corso dei mesi.

Oggi vi presentiamo in anteprima questa sua cover di Lilly, classico senza tempo di Antonello Venditti (tra l’altro, recentemente sempre più protagonista di reinterpretazioni). Accompagnata da un’animazione di Valerio Bulla (I Cani, Headtohead, Ancien Régime), la cover è autorevole e riuscita. Soprattutto non è un mero esercizio di stile, ma una reinterpretazione originale, personale e ricca di senso. Riguardo alla scelta del brano, Bruno Luno dice: “l’ho scelta con il mio produttore Frankie Bellani perché siamo entrambi fan del Nostro e ci piaceva l’idea di rendere sonoricamente contemporaneo un pezzo anni 70. Oltretutto il mood della canzone si sposa con una certa malinconia che generalmente tentiamo di inscatolare dentro le nostre robe musicali a due. E poi la tematica dei giovani e la droga ci colpisce sempre e ne vediamo una contemporaneità anche rispetto ad un pezzo uscito quasi 40 anni fa”.

Buon ascolto e buona visione.