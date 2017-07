È successo come da titolo: Natlek e Nobel hanno remixato Fantino di Capibara.



È andata così:

«Nelle produzioni, da sempre, ma ultimamente ancor di più, ci contraddistingue un’attitudine “ghetto”, “old school”, che deve essere prodotta di pancia, perfettamente coerente al nostro immaginario da club. Per il remix di “Fantino” abbiamo voluto risuonare la melodia principale ma con qualcosa di estremamente minimal: la tastiera di un telefono. Il risultato deve essere una traccia da club senza mezzi termini che possa essere suonata in qualsiasi occasione, senza mai risultare però banale seppur nella sua semplicità. Percussioni asciutte, ripetitive, flow che rimanda ai mondi uk funky, ballroom, house. Questo mood per altro è alla base della nostra neonata label Merge Layers, con la quale abbiamo già rilasciato 1 compilation e 11 radio show sulla londinese Radar Radio. Nei prossimi mesi inoltre uscirà il nostro EP sia in vinile sia in digitale, ci sarà tanto da ballare.»