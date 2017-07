A partire dalla prossima settimana il merchandising di DAMN. di Kendrick Lamar sarà disponibile in nuovissimi pop-up shop aperti in Nord America.

Il primo verrà aperto il 14 luglio a Dallas ed altri ce ne saranno a New York, Vancouver, Chicago o San Francisco.

Date un occhio qui per saperne di più, così se avete in mente di fare una capatina in Nord America sapete dove spendere tutti i vostri soldini.