La storia della copertina del nuovo album di Tyler, The Creator

Tyler, The Creator ha annunciato la release di Scum Fuck Flower Boy con un tweet la scorsa settimana, anticipando cover e tracklist.

La copertina dell’album è a cura di Eric White, visual artist già fan di Tyler e dell’intera crew di Odd Future.

In un’intervista a Pigeons & Planes, Eric White spiega com’è nata la cover dell’album e confessa di esser stato spiazzato, in fase di elaborazione, dalle idee di Tyler e dai suoi disegni, tanto da ammettere:

“I think he has a much better innate capacity for working with color than I do”.

La cover – spiega – è piena di dettagli (come la Maclaren sulla strada) probabilmente visibili più su Instagram che su iTunes

micro #McLaren on #tylerthecreator @feliciathegoat album cover. I just measured it, it's 13 millimeters long on the original painting. that was a bitch to paint… #scumfuckflowerboy A post shared by Eric White Studio (@e_whitey) on Jul 8, 2017 at 1:06pm PDT

Eric White continua raccontando quanto sia stato stimolante coniugare la sua estetica con quella di Tyler, realizzare qualcosa di diverso rispetto ai suoi lavori precedenti (eppure incredibilmente affine) e riscontrare in Tyler una grande soddisfazione a lavoro ultimato.

make sure to say eric white did the art! love his work and would like to inform people about shit they dont know about, could spark somethin — Tyler, The Creator (@tylerthecreator) July 6, 2017

Su accese palette di colori, Eric pone in primo piano la figura scura di Tyler che spiega essere un buon espediente per creare tensione all’interno dell’immagine.

Quanto ai dettagli spiega:



I worked really hard on it, and at 16×16 inches this piece is much smaller than work I’ve been making lately, so there’s a lot of detail in there. There is a tiny Maclaren on the road. It’s barely legible on Instagram, and probably not at all on iTunes. Also, there is a lot of detail in the bumble bees’ fur, wings, legs, etc, that I’m really happy with.