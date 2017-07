Io dico che è perfetto.

Perfetto da mettere in cuffia in easy listening mentre stai chiudendo un piano editoriale, analizzando il traffico del tuo sito, scegliendo cosa comprare su asos coi saldi, prendendo il sole a bordo piscina.

Questo è il b2b di Floating Points e Four Tet registrato al Brilliant Corners di Londra e disponibile sul mixcloud di NTS Radio.

Buon ascolto.