Blue Train Lines, il nuovo brano dei Mount Kimbie con King Krule

I Mount Kimbie annunciano il nuovo album, Love What Survives, in uscita il prossimo 8 settembre via Warp Records. A corredo della bella notizia, arriva anche lo streaming di Blue Train Lines, nuova traccia con feat di King Krule.

Tracklist

01 Four Years and One Day

02 Blue Train Lines ft. King Krule

03 Audition

04 Marilyn ft. Micachu

05 SP12 Beat

06 You Look Certain (I’m Not So Sure) ft. Andrea Balency

07 Poison

08 We Go Home Together ft. James Blake

09 Delta

10 T.A.M.E.D

11 How We Got By ft. James Blake

I Mount Kimbie saranno a Milano il 18 novembre.