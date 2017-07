Se non hai ancora ascoltato il nuovo album di Tyler, the Creator vuoi perché non ti scarichi i leak, vuoi perché non sapevi potessi trovarlo, qui c’è un nuovo brano “ufficiale”. Si chiama Boredom e serve a farti capire quanto Tyler sia fan di Pharrell e dei N.E.R.D..

I featuring sulla traccia sono di Rex Orange County, Anna of the North e Corinne Bailey Rae.