Probabilmente questo video sarà la tua cosa bella di oggi.

Stiamo parlando di Close But Not Quite di Everything Is Recorded, progetto del fondatore di XL Recordings, Richard Russell.

Il brano, che ha dei sample di Curtis Mayfield, ora ha anche un video diretto e prodotto dalla crew di Black Mountain Workshop.

Tra un visual e l’altro ci trovi anche Sampha che ha messo voce e magia in questo brano.