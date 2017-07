La prima foto di Beyoncé e i suoi gemelli è già un’opera d’arte

La prima foto di Queen B con i due gemelli conta su Instagram 4.739.646 likes ma il bello dell’Internet è un altro: quest’immagine è diventata subito un meme, un meme che vede Beyoncé come una Venere botticelliana

The Birth of Sir & Rumi – Beyoncé 2017 pic.twitter.com/VogU48CCX3 — Sir & Rumi (@ScammerBey) July 14, 2017

Non è finita qui: questo meme ha generato la follia collettiva di paragonare la foto di Beyo con Rumi e Sir a una serie di opere d’arte da Botticelli a Jan Van Eyck.

Che dire? Internet strikes again.

Beyoncé unveils her twins for the first time, c.July 2017 // The East Wall of the Ara Pacis, c. 13 BCE pic.twitter.com/HZtxD3jXKR — .x kuro (@kurogato) July 14, 2017

Beyoncé unveils her twins for the first time, c.July 2017 // Sandro Botticelli, 'Madonna of the Pomegranate', c.1445-1510 pic.twitter.com/rUoKA9y73d — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) July 14, 2017

Beyonce unveils twins Sir and Rumi for the first time, July 2017 // 'Madonna with twins' by Alexey Kuzmich, c. 1996-97. pic.twitter.com/C5P8J18buT — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) July 14, 2017

Beyoncé with Sir Carter and Rumi/Madonna at the fountain, Jan Van Eyck, 1439 pic.twitter.com/9gcKLuIcAT — Sugilite (@tobyfee) July 14, 2017

Sir & Rumi Carter in Beyonce's arms // Statue of twins Cleopatra Selene & Alexander Helios (children of Cleopatra & Mark Antony), c. 40s BC pic.twitter.com/UsPN7VRKyd — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) July 14, 2017

