C’è un’app nascosta nella ristampa di Ok Computer dei Radiohead

La ristampa di Ok Computer dei Radiohead mette d’accordo tutti: fan, hipters e nerd.

In occasione del ventesimo anno dell’album capolavoro, i Radiohead hanno messo fuori un’edizione speciale del disco, intitolata OKNOTOK, che avrebbe nascosta al suo interno un’app funzionante solo su PC anni 80.

L’album, del valore di 100 sterline, contiene una raccolta di note di Thom Yorke, il vinile in edizione limitata, una serie di cassette in cui per la maggior parte del nastro di 90 minuti si possono ascoltare demo della band e per gli ultimi due minuti, invece, si sentono alcune frequenze riconducibili a un programma per lo ZX Specrtum, un home computer degli anni 80.

Caricando questo programma su PC, appare una schermata che dice “19th December 1996, with all our love”.