La guida ai negozi di dischi di Napoli

Napoli se ne cade di chiese, se ne cade di pizze, se ne cade di frittatine, di piazze, di linguine allo scoglio, di vasci, di posti che fanno fare gli occhi belli.

Ora potessi star qui a farvi un elenco lunghissimo di cose di cui Napoli è piena – giuro – lo farei.

Ma quest’articolo è solo per dirvi che Napoli è anche piena di musica e piena di negozi di dischi che sono un tesoro per i collectible lovers: puoi trovarli nei vicoli, nei quartieri più alti, di fronte al negozio di sfogliatelle, nella via degli strumenti musicali.

Qui c’è una mappa per trovarli tutti e iniziare un itinerario parallelo a quello della mangiatoria.

