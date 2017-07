Ascolta l’ultimo remix dei Fare Soldi di Get Ready dei Temptations

Il modo migliore di cominciare la settimana: il remix dei Fare Soldi di Get Ready dei Temptations.

«Non abbiamo mai fatto mistero del nostro amore per la Motown. Volevamo però giocarcela in maniera diversa da quelli che fanno il solito edit più lungo di qua e di là. Abbiamo scelto i Temptations nella loro formazione originale, con tutto il pathos di The Ruff, e li abbiamo buttati a fare le loro coreografie su un dancefloor buio e sudaticcio, in mezzo a fighe che si strusciano.

Purtroppo con loro, non con noi.»