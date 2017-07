Non so se esiste un orario, un solo orario perfetto per ascoltare Devendra Banhart.

In realtà, ogni momento è quello giusto per abbandonarsi a quella voce che vibra, che non ti lascia mai, che ti scioglie tutto.

Allora non so quando sia meglio per voi, ma qui c’è una performance di Devendra Banhart a BBC Radio 6 Music che io ascolterei all’infinito.

Ci trovate dentro chiacchiere e brani da Ape in Pink Marble, oltre che tanta roba.