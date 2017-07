Ascolta tutti i sample usati dai The Neptunes

C’è una cosa che può farci felici tutti in questo martedì di caldo e ufficio.

Si chiama The Neptunes: The Other Side Of The Planet, il progetto messo su da Nylles Vernon e Cory Townes con l’intento di dare forma a una discografia musicale che mettesse insieme la produzione dei The Neptunes, con ogni sample, ogni beat, ogni traccia del duo.

La collezione conta più di 15 volumi e più di duemila brani e, rispetto alla compila uscita 5 anni fa, c’è tantissimo altro materiale in più (tipo tre compilation di Pharrell).

Schiaccia play e tieni il tempo con le gambe sotto la scrivania.