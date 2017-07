Chance The Rapper ha appena pubblicato un nuovo brano in collaborazione con Young Thug.

Ma la notizia non è questa: il rapper di Chicago ha annunciato attraverso una diretta Instagram di avere un po’ di brani in cantiere con Childish Gambino/Donald Glover.

Non ci sono molti altri dettagli e quindi, come sempre, tocca aspettare, ma attendere stavolta potrebbe davvero valerne la pena.