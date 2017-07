Dopo la Gel Lyte Og Hero, ASICSTIGER butta fuori la Gel-Kayano Trainer Knit “Space Dye” in concomitanza con un video che vede protagonista Daniel Pacitti. La clip fa parte di una mini serie in 4 episodi incentrata sul concetto di I am self. I am tribe.

Guarda il video e metti un po’ di colore nella tua collezione di scarpe con le Space Dye.