Ecco qual è il brano più ascoltato di sempre in streaming

Noi non ci vogliamo credere, però non a caso si chiama tormentone: perché a noi ci tormenta di brutto, passivamente.

Ma la colpa vera è degli altri, di quelli che PER SCELTA vanno su Vevo, Spotify o quello che gli pare – cercano – DESPACITO – e schiacciano play.

E niente, così facendo, GLI ALTRI hanno fatto diventare Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee il brano più ascoltato di sempre in streaming (record 4.6 mld di ascolti).

E noi MUTI.

(Sì, proprio non ce la siamo sentiti di dargli un altro play)