Novelist, D Double E e Tempa T ti raccontano la storia del grime

The Acts of Grime è un documentario in tre atti sulla storia del grime, il genere più di successo di questa prima parte del 2017.

Il racconto è affidato a tre MC grime: nel primo atto c’è D Double E, attivo nella scena da 15 anni. Nel secondo, troviamo Tempa T che con “Next Hype” ha portato il mainstream sulla strada del grime.

Nell’ultima parte, invece, a parlare è Novelist che ha dato il via ad una nuova generazione di MC.

Il documentario, prodotto dal brand New Era, spiega come il grime sia diventato un fenomeno globale. Se vuoi saperlo anche tu, guardalo tutto qui sotto.

Prima parte: D Double E

Seconda Parte: Tempa T

Terza parte: Novelist