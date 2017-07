I WE ARE THE BEARS ti presentano il loro nuovo video, Pompei

In questi giorni in cui il vulcano più bello del mondo ha le ginocchia sbucciate, ferite che bruciano tantissimo, arriva il nuovo video dei WE ARE THE BEARS a restituirci quell’immagine rassicurante e piena di colori con cui la natura del Vesuvio ci ha cresciuti.

Il brano s’intitola “Pompei”, primo singolo dal prossimo album in uscita a Settembre, e fa riecheggiare all’interno di chitarre piene e sognanti una sola frase: Wait there before, in the sun.

L’idea del video è molto semplice ed è quella di descrivere la natura di quel paesaggio. Tutte le scene sono state girate sul Vesuvio, nella sua natura più selvaggia.

I WATB affrontano il Vulcano, dal suo punto più basso fino alla cima, al tramonto.

Il video di POMPEI è opera di Naki Palomba.