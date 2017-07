Siamo carichissimi per l’ultimo appuntamento di Aperitivo Al Verde

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento di Aperitivo Al Verde, festival che si svolge a Villa Caprera (TV) e che ci ha tenuto compagnia un weekend al mese per quattro mesi, ospitando personaggioni come Beautiful Swimmers, Harvey Sutherland, Session Victim e GIUNGLA (a cui vogliamo un sacco bene ma che non riusciamo mai a trovare al primo colpo su Google).

Come tutte le cose belle quando finiscono ci lasciano un po’ di amaro in bocca, ma gli ultimi attimi si caricano di un’energia fortissima, per scolpirle nella memoria in modo definitivo. Per questo ci teniamo tanto a incontrarci tutti qui domenica pomeriggio, e anche per altri quattro motivi:

1. Amp Fiddler

A convincervi a muovere quei culi dai vostri divani da cui venite risucchiati la domenica pomeriggio c’è niente di meno che una leggenda, noto soprattutto per aver insegnato a J Dilla ad usare l’MPC. Serve davvero altro? E va bene.

2. La location



Vedo già dei sorrisi enormi stamparsi sulle vostre facce, dopo aver scoperto che anche qui (oltre al vostro soggiorno) ci sono dei divani in cui affondare i vostri culoni. Poi però alzatevi e guardatevi intorno, che Villa Caprera è un posto bellissimo, e vuole farsi guardare bene.

3. La passione per la meraviglia

Tutto il festival è curato nei minimi dettagli, alternando arte, musica e design nello stesso magnifico posto. Ogni cosa vi farà spalancare gli occhi come fari nella notte, facendovi ritrovare esattamente quello che stavate cercando.

(e poi ve lo dico, si mangia come ad un matrimonio di un principe)

4. Il pomeriggio

Andate dall’altra parte dell’Europa perchè i festival sono fichissimi e iniziano presto e finiscono tardi. Stavolta non serve prendere nessun aereo per attraversare il continente: questa è la vostra occasione per ballare alle quattro di pomeriggio con gli occhi chiusi seguendo il ritmo della batteria jazz di Tommaso Cappellato, e alle otto scatenarvi in un dj set pazzesco di Tama Sumo e Lakuti. Ci saranno poi DCDJ Soulmind, La Fine Equipe e appunto Amp Fiddler.

Serve davvero altro? Credo proprio di no. 💃🕺