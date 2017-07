Cara Delevingne – attrice, modella e figa stratosferica ex di St. Vincent – entra a gamba tesa nel mondo della musica con il suo primo brano “I Feel Everything” prodotto dall’amico Pharrell.

La traccia fa parte della colonna sonora dell’ultimo lavoro di Luc Besson, Valerian and the City of a Thousand Planets e non fa che confermare che la ragazza c’ha talento da vendere.