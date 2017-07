La colonna sonora di Stump Valley per Somewhere Festival

Somewhere è il festival itinerante che attraverso nuovi linguaggi musicali punta alla riscoperta e rivalorizzazione turistica e culturale dei luoghi più suggestivi della Calabria.

Le date sono quelle del 3, 9 e 10 Agosto 2017 e questa racchiusa nell’immagine qui sotto è la line-up di quest’anno.

«Direi che se la richiesta era di scegliere tra ciò che ci ricordasse, estate, mare, onde e natura, questo è quel che semplicemente scavando nella nostra collezione ci sentiamo di proporre per un contesto di questo tipo, da Wayne Snow con cui stiamo collaborando e in questo caso prodotto dai nostri amici Nu Guinea, a nostri eroi come Maw e Peven Everett a chicche poco conosciute che abbiamo trovato lungo il nostro percorso di crate digging. Questo l’approccio con cui abbiamo pensato di creare una playlist che anticipa il nostro gusto, ma non scopre le carte di quel che proponiamo nel set dal vivo che preferiamo sempre celare, non tanto per fare i misteriosi, ma perché ogni momento condiviso con il pubblico danzante è una storia a sé.»

Echelon Network – A new Day

Problem Kids : Meandering Benders

Alex Lattimore – Rush Hour (Kemetic Just Remix)

Blaza – Sappora

Wayne Snow – Nothing Wrong

MAW – Pienso en Ti

Afro Funk – Obanya Special

Feso Trombone – Freedome Train

Son Dexter – Painting

Peven Everett – Bangin Calypso Version